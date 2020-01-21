Boeing планує провести перший тестовий політ нового літака 777X

Фото: модель Boeing-777X (wikipedia.org)

Тестовий політ повинен відбутися до 23 або 24 січня

Компанія Boeing на цьому тижні планує провести перший тестовий політ нового літака моделі 777X. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що за даними джерел, близьких до компанії, випробування плануються на базі Boeing поблизу від Сіетла в США. Орієнтовні дати тестового польоту - 23 або 24 січня. При цьому в самій корпорації дану інформацію поки не підтвердили.

Зазначимо, Boeing-777X повинен стати найдовшим пасажирським літаком у світі. Такі авіакомпанії як Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, All Nippon, Singapore Airlines, Etihad Airways і British Airways вже зробили великі замовлення нових літаків Boeing 777-X.

Спочатку перший політ лайнера 777X був запланований на осінь 2019 року. Під час випробування нового Boeing 777X сталася поломка вантажної двері, в зв'язку з чим компанія була змушена припинити проведення випробувань літака.

Також повідомлялося, що Boeing переносли перші поставки нової моделі 777X з середини до початку 2020 2021 з-за затримок з тестовими польотами, які були викликані невирішеними проблемами з двигуном та відривом двері під час тестування.