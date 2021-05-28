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Boeing на неопределенный срок приостановил поставки 787 Dreamliner, - WSJ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский авиастроительный концерн Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner из-за дополнительных требований со стороны Федерального авиационного управления (FAA) США. Причиной решения стало требование по выявлению и устранении выявленных ранее недочетов при сборке авиалайнеров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Boeing по-прежнему предстоит доказать, что предложенный компанией способ проверки отвечает требованиям FAA к обеспечению безопасности", - отмечает издание.

По его данным, регулятор ожидает от авиапроизводителя дополнительных данных о принятых решениях по этим требованиям. "Поскольку FAA пока не одобрило предложение Boeing, корпорация решила временно остановить поставки своим клиентам", - указывает газета.

Напомним, авиаконцерн Boeing выплатит штраф в размере 17 млн долларов, чтобы урегулировать претензии FAA в связи с выявленными регулятором проблемами в производстве самолетов серии 737.

Отметим, полеты Boeing 737 МАХ приостановили в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два самолета этой модели. В феврале 2020-го в авиалайнерах обнаружили новую проблему, на этот раз с программным обеспечением.

Как писало РБК-Украина, в мае 2020 года Boeing постепенно восстановил производство модели 737 MAX. Оно останавливалось, поскольку авиакомпании отозвали заказ на данную модель.

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