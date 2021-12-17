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Boeing намерен построить авиалайнер в метавселенной

Автор: Валерия Полищук

Мировой производитель авиалайнеров Boeing заявил о намерениях построить первый собственный самолет в метавселенной. Компания рассчитывает перейти в цифровую экосистему через два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Cуть перехода компании в метавселенную заключается в создании и соединении виртуальных трехмерных копий "цифрового двойника" самолета и производственной системы, способной запускать симуляцию.

"Речь идет об усилении инженерного дела. Мы говорим об изменении методов работы всей компании", - заявил главный инженер Boeing Грег Хислоп.

Он заявил, что более 70% проблем с качеством у авиакомпании связаны с дизайном, а новые инструменты будут иметь ключевое значение. В частности, Boeing планирует после создания вывести новую авиацию на рынок через 4-5 лет.

Ранее главный исполнительный директор Airbus, главного конкурента Boeing, Гийом Фори обещал изобрести новые производственные системы и использовать возможности данных для оптимизации промышленной системы.

Стремления обоих авиагигантов символизируют цифровую революцию. Многие компании, включая Ford Motor и Meta Platforms хотят перейти в виртуальный мир метавселенной.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft решила создать собственную метавселенную Mesh.

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Boeing