Boeing намерен построить авиалайнер в метавселенной

Cуть перехода компании в метавселенную заключается в создании и соединении виртуальных трехмерных копий "цифрового двойника" самолета и производственной системы, способной запускать симуляцию.

"Речь идет об усилении инженерного дела. Мы говорим об изменении методов работы всей компании", - заявил главный инженер Boeing Грег Хислоп.

Он заявил, что более 70% проблем с качеством у авиакомпании связаны с дизайном, а новые инструменты будут иметь ключевое значение. В частности, Boeing планирует после создания вывести новую авиацию на рынок через 4-5 лет.

Ранее главный исполнительный директор Airbus, главного конкурента Boeing, Гийом Фори обещал изобрести новые производственные системы и использовать возможности данных для оптимизации промышленной системы.

Стремления обоих авиагигантов символизируют цифровую революцию. Многие компании, включая Ford Motor и Meta Platforms хотят перейти в виртуальный мир метавселенной.