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Boeing має намір побудувати авіалайнер в метавсесвіті

Автор: Валерія Поліщук

Світовий виробник авіалайнерів Boeing заявив про наміри побудувати перший власний літак в метавсесвіті. Компанія розраховує перейти в цифрову екосистему через два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суть переходу компанії в метавсесвіті полягає в створенні і з'єднанні віртуальних тривимірних копій "цифрового двійника" літака і виробничої системи, здатної запускати симуляцію.

"Мова йде про посилення інженерної справи. Ми говоримо про зміну методів роботи всієї компанії", - заявив головний інженер Boeing Грег Хіслоп.

Він заявив, що понад 70% проблем з якістю в авіакомпанії пов'язані з дизайном, а нові інструменти будуть мати ключове значення. Зокрема, Boeing планує після створення вивести нову авіацію на ринок через 4-5 років.

Раніше головний виконавчий директор Airbus, головного конкурента Boeing, Гійом Форі обіцяв винайти нові виробничі системи і використовувати можливості даних для оптимізації промислової системи.

Прагнення обох авіагігантів символізують цифрову революцію. Багато компаній, включаючи Ford Motor і Meta Platforms хочуть перейти у віртуальний світ метавсесвіту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Microsoft вирішила створити власний метавсесвіт Mesh.

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Boeing