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Boeing 777X почав перший випробувальний політ

Новини » Суспільство     25.01.2020 - 20:49
Boeing 777X почав перший випробувальний політ
Фото: Boeing 777X (boeing.com.)

Широкофюзеляжний літак Boeing 777X вилетів з аеропорту в околицях міста Еверетт

Широкофюзеляжний літак Boeing 777X 25 січня піднявся в повітря, він вилетів з аеропорту в околицях міста Еверет (штат Вашингтон). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Трансляцію першого випробувального польоту нового лайнера компанія веде на своєму сайті.

У компанії заявили, що цей політ є "важливим етапом ретельних випробувань" лайнера Boeing 777X. Він, як зазначають у Boeing, є "найбільшим і найбільш ефективним з точки зору витрат палива широкофюзеляжним літаком, оснащеним двома двигунами".

Нагадаємо, спочатку перший політ лайнера 777X був запланований на осінь 2019 року. Під час випробування нового Boeing 777X сталася поломка вантажної двері, у зв'язку з чим компанія була змушена припинити проведення випробувань літака.

Також повідомлялося, що Boeing переносли перші поставки нової моделі 777X з середини до початку 2020 2021 з-за затримок з тестовими польотами, які були викликані невирішеними проблемами з двигуном та відривом двері під час тестування.

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