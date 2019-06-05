Бочковский: теневой лотерейный рынок в 1-2 млрд долл. не может существовать в принципе

Фото: Андрей Бочковский (пресс-служба)

Гендиректор УНЛ прокомментировал ситуацию на лотерейном рынке

Сумм продаж и теневого лотерейного рынка объемом в 1-2 млрд долларов в Украине не может быть в принципе. Об этом заявил гендиректор УНЛ Андрей Бочковский, комментируя материалы о украинских лотерейных операторах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

"Утверждается, что в Украине действует более 24000 незаконных игровых заведений. Но, позволю усомниться в таком количестве. Сначала автор (информация была обнародована ранее в СМИ, - ред.) приводит информацию, что до запрета в 2009 году в Украине было 10 000 игорных заведений, а теперь это количество выросло до 40 000 из которых 25 000 нелегальных казино. Такие цифры вызывают недоумение. Территория и население страны, доход и финансовое состояние людей значительно сократились с того времени. И это в условиях полного запрета игрального бизнеса. Количество лотерейных пунктов распространения с того времени не увеличилось, а в оккупированных регионах нашей страны и вовсе исчезли. При этом автор не разделяет продажу лотерей и лотерейные пункты с залами игровых автоматов", - заявил он.

По словам Бочковского, логично предположить, что имелись ввиду не валовые суммы продаж, а так называемый "валовый игровой доход" (GGR – Gross Gaming Revenue), что показывает суму выручки за вычетом сумм, выплаченных игрокам. Именно с валового игрового дохода удерживаются налоги, перечисляются деньги на социальные проекты, покрываются расходы оператора.

По этому показателю, с 12 млн евро GGR за 2017 год, Украина на самом низком месте среди Европейских лотерей. Это показатели продаж по всем видам лотерей вместе взятых. Цифры по электронным моментальным лотереям или ВЛТ (видео лотерейные терминалы), о которых идет речь еще меньше.

"Показатели продаж всех видов лотерей в Украине исчисляются 1-2 десятками миллионов евро, а продажи электронных еще меньше. Логичный вопрос, откуда может взяться цифра в 1 миллиард евро? Все спикеры ссылаются на то, что теневой объем незаконного рынка не более 60% от лотерейного рынка. Я склонен верить в то, что объем теневого незаконного рынка азартных игр в разы больше чем легальный лотерейный рынок. В таком случаем, все равно мы выйдем на сто миллионов евро в год или более, но далеко не на миллиард", - заявил генеральный директор УНЛ.

По мнению Бочковского, озвучиваемых экспертами сумм продаж и теневого рынка в стране, с такими макропоказателями как в нашей, не может быть в принципе. Так, в Украине показатели ВВП и ВВП на душу населения самые низкие в Европе и среди стран соседей, уровень благосостояния людей, месячного дохода и средней заработной платы тоже самые низкие.

"Возникает вопрос, каким образом объем рынка лотерей (в том числе электронных моментальных) может быть таким же, как например в Польше или Венгрии - более 1 миллиарда евро в год? Ответ – это невозможно, поскольку у нас расходы на лотерею 0,5 евро на человека, а в Польше, Венгрии, Чехии и других странах по 40 евро и более. Более того, лотерейный рынок Украины в 2017 году показал спад в 11,7% по сравнению с 2016, в то время, когда все европейские рынки показывают рост", - сказал он.

"Сложно ожидать формирования европейского рынка лотерей при отсутствии надлежащего регулирования со стороны государства и борьбы с нелегальным рынком. Нелегальный рынок – зло. И все лотерейные операторы, включая УНЛ, неоднократно это подчеркивали и призывали правоохранителей бороться с подобным явлением. Наша компания входит в Европейскую и Мировую лотерейные ассоциации, работает по европейским стандартам, дорожит своей репутацией, честно платит налоги в украинский бюджет и направляет значительные суммы на социальные и культурные проекты в стране", - отметил Бочковский.

По словам гендиректора УНЛ, теневой рынок азартных игр бесспорно существует, и он гораздо больший по объемам продаж чем рынок лотерей, хотя и не такой объемный и вездесущий как его пытаются изобразить, пользуясь отсутствием каких-либо исходных данных.

"Рецепт борьбы с ним банально прост – адекватное регулирование, жесткий контроль и неотвратимость наказания. При условии принятия лицензионных условий проведения лотерей и прекращения нелегальной деятельности, а также стабилизации экономической ситуации, построение миллиардного рынка лотерей в Евро, как, например, в Польше, будет реальностью, а это сотни миллионов налогов и отчислений для финансирования бюджетов и социальных целей", - подчеркнул Бочковский.