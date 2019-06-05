Бочковський: тіньовий лотерейний ринок в 1-2 млрд дол. не може існувати в принципі

Фото: Андрій Бочковський (прес-служба)

Гендиректор УНЛ прокоментував ситуацію на лотерейному ринку

Сум продажу та тіньового лотерейного ринку обсягом 1-2 млрд доларів в Україні не може бути в принципі. Про це заявив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський, коментуючи матеріали про українських лотерейних операторів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

"Стверджується, що в Україні діє понад 24000 незаконних гральних закладів. Але, дозволю собі засумніватися в такій кількості. Спочатку автор (інформація була оприлюднена раніше в ЗМІ, - ред.) наводить інформацію, що до заборони в 2009 році в Україні було 10 000 гральних закладів, а тепер ця кількість зросла до 40 000 з яких 25 000 нелегальних казино. Такі цифри викликають подив. Територія і населення країни, дохід і фінансовий стан людей значно скоротилися з того часу. І це в умовах повної заборони грального бізнесу. Кількість лотерейних пунктів розповсюдження з того часу не збільшилася, а в окупованих регіонах нашої країни і зовсім зникли. При цьому автор не поділяє продаж лотерей і лотерейні пункти з залами ігрових автоматів", - заявив він.

За словами Бочковського, логічно припустити, що малися на увазі не валові суми продажів, а так званий "валовий ігровий дохід" (GGR – Gross Gaming Revenue), що показує суму виручки за вирахуванням сум, виплачених гравцям. Саме з валового ігрового доходу утримуються податки, перераховуються гроші на соціальні проекти, покриваються витрати оператора.

За цим показником, з 12 млн євро GGR за 2017 рік, Україна на самому низькому місці серед Європейських лотерей. Це показники продажів за всіма видами лотерей разом узятих. Цифри по електронним моментальним лотерей або ВЛТ (відео лотерейні термінали), про яких йде мова ще менше.

"Показники продажів всіх видів лотерей в Україні обчислюються 1-2 десятками мільйонів євро, а продажі електронних ще менше. Логічне запитання, звідки може взятися цифра в 1 мільярд євро? Всі спікери посилаються на те, що тіньовий обсяг незаконного ринку не більше 60% від лотерейного ринку. Я схильний вірити в те, що обсяг незаконного тіньового ринку азартних ігор в рази більше ніж легальний лотерейний ринок. У такому випадком, все одно ми вийдемо на сто мільйонів євро на рік або більше, але далеко не на мільярд", - заявив генеральний директор УНЛ.

На думку Бочковського, озвучуваних експертами сум продажу та тіньового ринку в країні, з такими макропоказниками як у нашій, не може бути в принципі. Так, в Україні показники ВВП і ВВП на душу населення найнижчі в Європі і серед країн-сусідів, рівень добробуту людей, місячного доходу та середньої заробітної плати теж найнижчі.

"Виникає питання, яким чином обсяг ринку лотерей (у тому числі електронних моментальних) може бути таким же, як наприклад у Польщі чи Угорщині - понад 1 мільярд євро на рік? Відповідь – це неможливо, оскільки у нас витрати на лотерею 0,5 євро на людину, а в Польщі, Угорщині, Чехії та інших країнах по 40 євро і більше. Більш того, лотерейний ринок України в 2017 році показав спад у 11,7% порівняно з 2016, в той час, коли всі європейські ринки показують зростання", - сказав він.

"Складно очікувати формування європейського ринку лотерей при відсутності належного регулювання з боку держави та боротьби з нелегальним ринком. Нелегальний ринок – зло. І всі лотерейні оператори, включаючи УНЛ, це неодноразово підкреслювали і закликали правоохоронців боротися з подібним явищем. Наша компанія входить в Європейську і Світову лотерейні асоціації, працює за європейськими стандартами, дорожить своєю репутацією, чесно платить податки в український бюджет і спрямовує значні суми на соціальні і культурні проекти в країні", - зазначив Бочковський.

За словами гендиректора УНЛ, тіньовий ринок азартних ігор безперечно існує, і він набагато більший за обсягами продажів ніж ринок лотерей, хоча і не такий об'ємний і всюдисущий як його намагаються зобразити, користуючись відсутністю будь-яких вихідних даних.

"Рецепт боротьби з ним банально проста – адекватне регулювання, жорсткий контроль і невідворотність покарання. За умови прийняття ліцензійних умов проведення лотерей і припинення нелегальної діяльності, а також стабілізації економічної ситуації, побудова мільярдного ринку лотерей в Євро, як, наприклад, в Польщі, буде реальністю, а це сотні мільйонів податків і відрахувань для фінансування бюджетів і соціальних цілей", - підкреслив Бочковський.