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Бьо-молодший та ще два норвежці завоювали подіум спринту біатлонного ЧС-2023

Фото: Йоганнес Бьо взяв друге "золото" на ЧС-2023 (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Норвезькі біатлоністи на чолі з Йоганнесом Бьо вкотре довели своє лідерство в світі, забравши весь комплект нагород за підсумками першої індивідуальної гонки планетарної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

П'ятиразовий олімпійський чемпіон виграв 10-кілометровий спринт. Дистанцію з двома вогневими рубежами 29-річний біатлоніст подолав за 23:21,7 хвилини.

Бьо-молодший припустився одного промаху під час стрільби лежачи. Та завдяки високій швидкості на трасі він зумів випередити свого старшого брата – Тар'єя. Доповнив подіум співвітчизник зіркових братів Стурла Гольм Легрейд, який із одним пострілом у "молоко" відстав майже на 40 секунд.

Найкращим серед українців став лідер збірної Дмитро Підручний. Без промахів у стрільбі лежачи та в стійці він зумів фінішувати п'ятим. Відставання від трійки лідерів склало 13,5 секунд.

Ще двоє українських біатлоністів – Антон Дудченко та Богдан Цимбал – завершили змагання в топ-30. Кожен із них по разу промахнувся. Натомість Артем Прима став 44-м з двома промахами.

Чемпіонат світу, біатлонний спринт 10 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Тар'єй Бьо (+14,8)
  3. Стурла Гольм Легрейд (+39,9)

...

5. Дмитро Підручний (+53,4)

21. Антон Дудченко (+1:53,7)

29. Богдан Цимбал (+2:08,4)

44. Артем Прима (+2:37,1)

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