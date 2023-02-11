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Бе-младший и еще два норвежца завоевали подиум спринта биатлонного ЧМ-2023

Фото: Йоханнес Бе взял второе "золото" на ЧМ-2023 (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Норвежские биатлонисты во главе с Йоханнесом Бе в очередной раз доказали свое лидерство в мире, забрав весь комплект наград по итогам первой индивидуальной гонки планетарного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Пятикратный олимпийский чемпион выиграл 10-километровый спринт. Дистанцию с двумя огневыми рубежами 29-летний биатлонист преодолел за 23:21,7 минуты.

Бе-младший допустил один промах во время стрельбы лежа. Но благодаря высокой скорости на трассе он сумел опередить своего старшего брата Тарьея. Дополнил подиум соотечественник звездных братьев Стурла Хольм Легрейд, с одним выстрелом в "молоко" отставший почти на 40 секунд.

Лучшим среди украинцев стал лидер сборной Дмитрий Пидручный. Без промахов в стрельбе лежа и в стойке он сумел финишировать пятым. Отставание от тройки лидеров составило 13,5 секунды.

Еще двое украинских биатлонистов – Антон Дудченко и Богдан Цымбал – завершили соревнования в топ-30. Каждый из них по разу промахнулся. В свою очередь Артем Прима стал 44-м с двумя промахами.

Чемпионат мира, биатлонный спринт 10 км, мужчины:

  1. Йоханнес Бе
  2. Тарьей Бе (+14,8)
  3. Стулла Хольм Легрейд (+39,9)

...

5. Дмитрий Пидручный (+53,4)

21. Антон Дудченко (+1:53,7)

29. Богдан Цымбал (+2:08,4)

44. Артем Прима (+2:37,1)

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Биатлон