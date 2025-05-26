BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима

Тридверний BMW Concept Speedtop має оригінальний дах. Багажник розділений на два відсіки: верхня має високу підлогу, встановлену на рівні порога третіх дверей, а нижня йде далі до салону і обладнана бічними нішами.

У інтер'єрі для обробки використані найдорожчі матеріали, включаючи натуральну шкіру. Сидінь лише два, за ними обладнані ніші, в які помістяться сумки італійської фірми Schedoni, скроєні спеціально для цієї машини та входять до комплекту.

Заявлено, що BMW Concept Speedtop оснащений найпотужнішим у гамі двигуном V8. Це означає, що за основу взято модифікацію M8 Competition, у якої бітурбомотор на 4,4 л видає 625 к.с. та 750 Нм. Про якісь технічні доробки не сказано. Натомість одразу оголошено тираж: буде випущено 70 машин, і на них вже відкрито прийом замовлень.

Вартість кожної машини перевищить 500 тисяч євро. Випуск дрібносерійних ексклюзивних моделей стане постійним завданням підрозділу BMW M, оскільки такі машини піднімають статус та позиціонування бренду.