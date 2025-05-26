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BMW представила эксклюзивный универсал с тремя дверями

Фото: BMW представила эксклюзивный универсал с тремя дверьми (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компания BMW на ежегодном конкурсе элегантности Villa d'Este 2025 презентовала автомобиль BMW Concept Speedtop, построенный на базе купе 8-Series. Модель будет выпущена малой серией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Трехдверный BMW Concept Speedtop имеет оригинальную крышу. Багажник разделен на два отсека: верхний имеет высокий пол, установленный на уровне порога третьей двери, а нижний уходит дальше к салону и оборудован боковыми нишами.

В интерьере для отделки использованы самые дорогие материалы, включая натуральную кожу. Сидений всего два, за ними оборудованы ниши, в которые поместятся сумки итальянской фирмы Schedoni, скроенные специально для этой машины и входящие в комплект.

Заявлено, что BMW Concept Speedtop оснащен самым мощным в гамме двигателем V8. Это означает, что за основу взята модификация M8 Competition, у которой битурбомотор на 4,4 л выдает 625 л.с. и 750 Нм. О каких-то технических доработках не сказано. Зато сразу объявлен тираж: будет выпущено 70 машин, и на них уже открыт прием заказов.

Стоимость каждой машины превысит 500 тысяч евро. Выпуск мелкосерийных эксклюзивных моделей станет постоянной задачей подразделения BMW M, поскольку такие машины поднимают статус и позиционирование бренда.

 

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