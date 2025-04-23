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BMW показала спортивний електромобіль майбутнього: характеристики та дата виробництва

Середа 23 квітня 2025 11:58
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BMW показала спортивний електромобіль майбутнього: характеристики та дата виробництва Фото: BMW показала спортивний електромобіль майбутнього (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

BMW показала прототип гарячого седана VDX (Vision Driving Experience). Новинка стала провісником серійного авто та вітриною стилю й технологій BMW майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зовні VDX майже точно копіює шоу-кар BMW Vision Neue Klasse, показаний в 2023 році. У нього занижена лінія скління, передок у вигляді "акулячого носа" і нова інтерпретація фірмових "ніздрів" із тривимірним світловим підписом.

BMW показала спортивний електромобіль майбутнього: характеристики та дата виробництва

У салоні – новий інформаційно-розважальний комплекс Panoramic iDrive X. Також концепт оснастили чотириспицевим кермом, фізичними кнопками на центральному тунелі і ковшеподібними сидіннями.

В основу всіх моделей сімейства ляже нова електромобільна платформа з однойменною назвою. До неї додається керуючий комп'ютер Heart of Joy – це "супермозок", як називає його BMW, що відповідає за керування, гальмування, рекуперацію і деякі функції управління. Він працюватиме разом із програмним пакетом BMW Dynamic Performance Control.

BMW показала спортивний електромобіль майбутнього: характеристики та дата виробництва

Система рекуперації, що повертає енергію в акумулятор, завдяки Heart of Joy стане на 25 відсотків ефективнішою. Крім того, електромобілі гальмуватимуть плавніше. Інші особливості концепту VDX - силова установка, що розвиває 18 000 Нм крутного моменту.

Перший електромобіль серії Neue Klasse піде у серію вже цього року. Це буде серійне втілення кросовера Vision Neue Klasse X, виробництво якого запустять у Дебрецені (Угорщина). У 2026-му "товарний" варіант з'явиться у седана Vision Neue Klasse, а потім і у його "зарядженої" версії VDX.

BMW показала спортивний електромобіль майбутнього: характеристики та дата виробництва

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