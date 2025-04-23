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BMW показала спортивный электромобиль будущего: характеристики и дата производства

Среда 23 апреля 2025 11:58
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BMW показала спортивный электромобиль будущего: характеристики и дата производства Фото: BMW показала спортивный электромобиль будущего (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

BMW показала прототип горячего седана VDX (Vision Driving Experience). Новинка стала предвестником серийного авто и витриной стиля и технологий BMW будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне VDX почти точно копирует шоу-кар BMW Vision Neue Klasse, показанный в 2023 году. У него заниженная линия остекления, передок в виде "акульего носа" и новая интерпретация фирменных "ноздрей" с трехмерной световой подписью.

BMW показала спортивный электромобиль будущего: характеристики и дата производства

В салоне - новый информационно-развлекательный комплекс Panoramic iDrive X. Также концепт оснастили четырехспицевым рулем, физическими кнопками на центральном тоннеле и ковшеобразными сиденьями.

В основу всех моделей семейства ляжет новая электромобильная платформа с одноименным названием. К ней добавляется управляющий компьютер Heart of Joy - это "супермозг", как называет его BMW, отвечающий за управление, торможение, рекуперацию и некоторые функции управления. Он будет работать вместе с программным пакетом BMW Dynamic Performance Control.

BMW показала спортивный электромобиль будущего: характеристики и дата производства

Система рекуперации, возвращающая энергию в аккумулятор, благодаря Heart of Joy станет на 25 процентов эффективнее. Кроме того, электромобили будут тормозить более плавно. Другие особенности концепта VDX - силовая установка, развивающая 18 000 Нм крутящего момента.

Первый электромобиль серии Neue Klasse пойдет в серию уже в этом году. Это будет серийное воплощение кроссовера Vision Neue Klasse X, производство которого запустят в Дебрецене (Венгрия). В 2026-м "товарный" вариант появится у седана Vision Neue Klasse, а затем и у его "заряженной" версии VDX.

BMW показала спортивный электромобиль будущего: характеристики и дата производства

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