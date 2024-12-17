BMW почала заправляти нові дизельні авто рослинною олією

Компанія BMW, починаючи з січня, буде заправляти всі нові дизельні моделі, які вона виробляє в Німеччині, гідроочищеною рослинною олією HVO 100.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Neste.

Це паливо постачається фінським виробником Neste і використовуватиметься на заводах BMW у Мюнхені, Дінгольфінгу, Регенсбурзі та Лейпцигу. Повідомляється, що нове паливо виробляє на 90% менше викидів парникових газів протягом життєвого циклу палива порівняно зі звичайним викопним дизелем.

Хоча BMW тепер використовуватиме це паливо на своїх заводах, наразі нові дизельні автомобілі не отримують повний бак, перш ніж вийти з заводу, а мають лише п’ять-вісім літрів дизеля перед доставкою до відділу продажів BMW.

Паливо Neste HVO 100 виготовляється з кількох видів відходів, включаючи кулінарну олію, залишки їжі та іншу відновлювану сировину. Біопаливо доступне на багатьох заправних станціях по всій Німеччині, і BMW використовує його в деяких вантажівках з березня 2023 року.

"Коли справа доходить до захисту клімату, кожна тонна збереженого CO2 має значення", - сказав голова BMW Олівер Зіпсе.

За його словами, понад 250 мільйонів існуючих транспортних засобів у Європі є важливим фактором: їхній баланс викидів CO2 можна значно покращити, якщо збільшити частку регенеративного палива.