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BMW начала заправлять новые дизельные авто растительным маслом

Вторник 17 декабря 2024 14:32
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BMW начала заправлять новые дизельные авто растительным маслом Фото: BMW начала заправлять новые дизельные авто растительным маслом (neste.com)
Автор: Константин Широкун

Компания BMW, начиная с января, будет заправлять все новые дизельные модели, которые она производит в Германии, гидроочищенным растительным маслом HVO 100.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Neste.

Это топливо поставляется финским производителем Neste и будет использоваться на заводах BMW в Мюнхене, Дингольфинге, Регенсбурге и Лейпциге. Сообщается, что новое топливо производит на 90% меньше выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла топлива по сравнению с обычным ископаемым дизелем.

Хотя BMW теперь будет использовать это топливо на своих заводах, пока новые дизельные автомобили не получают полный бак, прежде чем выйти с завода, а имеют только пять-восемь литров дизеля перед доставкой в отдел продаж BMW.

Топливо Neste HVO 100 изготавливается из нескольких видов отходов, включая кулинарное масло, остатки пищи и другое возобновляемое сырье. Биотопливо доступно на многих заправочных станциях по всей Германии, и BMW использует его в некоторых грузовиках с марта 2023 года.

"Когда дело доходит до защиты климата, каждая тонна сохраненного CO2 имеет значение", - сказал председатель BMW Оливер Зипсе.

По его словам, более 250 миллионов существующих транспортных средств в Европе являются важным фактором: их баланс выбросов CO2 можно значительно улучшить, если увеличить долю регенеративного топлива.

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