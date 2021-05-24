Строительно-монтажная компания ТОВ «БМК «АТЛАНТ» - лучшая строительная компания Украины - 2020 по итогам ранжирования Национального рейтинга «Звезда Качества».

ТОВ «БМК « АТЛАНТ »- украинская компания, чья философия ведения бизнеса сочетает в себе соответствие современным европейским стандартам строительства и соблюдению этики деловых отношений.

Стартовав, компания сумела не только занять свою нишу на рынке строительства недвижимости, но и уверенно выйти на первые позиции. Компания выбрала для себя стратегию - качества, предложила недвижимость лучшего типа - с европейскими новшествами и энергосберегающими технологиями.

За это время компания заработала репутацию надежного застройщика, сформировала высокопрофессиональную команду, имеет в своем багаже конкурентоспособный портфель инструментов и решений. И, конечно же, выработала собственное видение того, какой должна быть современная недвижимость.

В настоящее время в г. Полтава по ул. Европейская, 183 продолжается масштабное строительство жилого комплекса «Европейский», проект которого разработан с учетом «Концепции интегрированного развития города Полтава - 2030», в рамках проекта GIZ «Интегрированное развитие городов в Украине».

«Мы заботимся об интересах наших клиентов еще на этапе выбора места под строительство. В наших проектах предусмотрены собственная социальная инфраструктура и сфера услуг: паркинги, магазины, кафе, места для занятий спортом и отдыха, детские площадки», - рассказывает Шевченко Татьяна Петровна, директор ТОВ «БМК «АТЛАНТ»

Принципы по которым строят:

Максимальный комфорт и создание улучшенного образа жизни;

Тщательное и продуманное проектирование, экологически чистые сертифицированные строительные материалы;

Доступные цены и гибкие условия покупки, только ликвидные объекты

Принципы работы компании:

Надежность и стабильность;

Прозрачность и открытость;

Стремление стать лучшими.

«Мы ценим свою репутацию и мнение наших клиентов, их потребности и стараемся максимально их удовлетворить, придерживаемся самых высоких стандартов в качестве обслуживания и постоянно совершенствуем нашу работу и сервис» - комментарий дает Шевченко Татьяна Петровна

Компания и в дальнейшем намерена участвовать в социально - важных для города Полтавы мероприятиях и продолжать воплощать в жизнь аналогичные проекты.