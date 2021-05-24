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Будівельно-монтажна компанія ТОВ «БМК« АТЛАНТ » - краща будівельна компанія України - 2020 за підсумками ранжирування Національного рейтингу«Зірка Якості».

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Понеділок 24 травня 2021 12:55
Будівельно-монтажна компанія ТОВ «БМК« АТЛАНТ » - краща будівельна компанія України - 2020 за підсумками ранжирування Національного рейтингу«Зірка Якості».

ТОВ «БМК «АТЛАНТ » - українська компанія, чия філософія ведення бізнесу поєднує відповідність сучасним європейським стандартам будівництва і порядність у діловій етиці.

За цей час, компанія зуміла не тільки зайняти свою нішу на ринку будівництва житла, а й впевнено вийти на перші позиції. Компанія вибрала для себе стратегію якості, запропонувала житло кращого типу - з європейськими нововведеннями, енергозберігаючими технологіями.

За час роботи отримали репутацію надійного забудовника, сформували високопрофесійну команду і звичайно ж, виробили власну думку того, якою має бути сучасна нерухомість. Думка, заснована на потребах і пріоритетах клієнтів та партнерів.

В даний час в м. Полтава по вул. Європейська, 183 йде масштабне будівництво житлового комплексу «Європейський». Проект якого розроблений з урахуванням «Концепції інтегрованого розвитку міста Полтава - 2030», в рамках проекту GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні.

«Ми дбаємо про інтереси наших клієнтів ще на етапі вибору місця під забудову. У наших проектах передбачені власна соціальна інфраструктура та сфера послуг: паркінги, магазини, кафе, місця для занять спортом і відпочинку », - розповідає Шевченко Тетяна Петрівна, директор ТОВ «БМК «АТЛАНТ».

Принципи за якими будують:

  • Максимальний комфорт i створення полiпшеного способу життя;
  • Ретельне i продумане проектування, екологiчно чистi сертифiкованi будiвельнi матерiали, перевiренi iнжинiринговi системи;
  • Доступнi цiни та гнучкi умови покупки, лiквiднi обʼєкти

Принципи за якими працюють:

  • Надійність і стабільність;
  • Прозорість і відкритість;
  • Прагнення стати кращими.

«Ми цінуємо свою репутацію і думка наших клієнтів, їх потреби і намагаємося максимально їх задовольнити, дотримуємося найвищих стандартів у якості обслуговування і постійно удосконалюємо нашу роботу і сервіс» - коментар дає Шевченко Тетяна Петрівна.

Компанія і надалі має намір брати участь в соціально - важливих для міста Полтави заходах і продовжувати втілювати аналогічні проекти!

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