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Blue Origin запустит в космос корабль New Shepard: известна дата

Автор: Сергей Пышкин

Компания Безоса Blue Origin запустит в космос ракету New Shepard уже 26 августа. Это произойдет в 16:35 по киевскому времени со стартовой площадки Launch Site One в Техасе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.

Ракета будет оборудована различными исследовательскими инструменты для различных научных экспериментов.

В общем, запуск предназначен для демонстрации схода с орбиты, спуска и посадки для усовершенствования технологий, которые будут использовать во время миссии на Луну.

Также интересно, что полет ракеты будет частью инсталляции "Суборбитальный триптих" одного из ганских художников. Его работы будут нанесены на внешнюю сторону верхней части капсулы корабля.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что компания Безоса планирует запустить ракету, чтобы продемонстрировать технологии посадки на Луну.

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Соединенные Штаты АмерикиКосмический корабль