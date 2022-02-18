Blue Origin подготовит больше ракет для космического туризма

Компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, планирует построить больше ракет. Спрос на рынке космического туризма чрезвычайно вырос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

"Думаю, проблемой для Blue сейчас является то, что мы ограничены в ресурсах", - заявил глава компании Боб Смит.

В прошлом году Blue Origin совершила три пилотируемые миссии, используя капсулы New Shepard. Смит уверен, что компания может увеличить число операций.

Конкретных планов касаемо строительства глава компании так и не раскрыл.

Добавим, что New Shepard запускают на территории космодрома, который расположен на западе Техаса. Во время полета корабль поднимается на высоту больше 100 км.