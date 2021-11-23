Blue Origin анонсировала следующий туристический полет к орбите: дата запуска ракеты
Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джефу Безосу, анонсировала следующий суборбитальный полет космической ракеты New Shepard. Экипаж из шести туристов отправят на орбиту уже 9 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Blue Origin.
Отмечается, что в состав экипажа войдут два почетных гостя компании и четыре коммерческих туриста, а именно:
- ведущий телевизионного шоу Good Morning America Майкл Страхан;
- дочь первого американца, совершившего суборбитальный полет Алана Шепарда-Лора Шепард Чарли;
- филантроп Дилан Тейлор;
- инвестор Эван Дик;
- предприниматель Лейн Бесс;
- сын Бесса - Кэмерон Бесс.
Фото: (слева направо) Лейн Бесс, Кэмерон Бесс, Эван Дик, Дилан Тейлор, Лора Шепард Чарли и Майкл Страхан.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о предыдущем суборбитальном полете Blue Origin. Среди членов экипажа была звезда франшизы "Стар Трек".
В ноябре текущего года погиб президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври, который также участвовал в полете.