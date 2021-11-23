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Blue Origin анонсировала следующий туристический полет к орбите: дата запуска ракеты

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Вторник 23 ноября 2021 16:37
Blue Origin анонсировала следующий туристический полет к орбите: дата запуска ракеты Фото: Blue Origin анонсировала следующий туристический полет к орбите (Spacenews.com)
Автор: Сергей Пышкин

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джефу Безосу, анонсировала следующий суборбитальный полет космической ракеты New Shepard. Экипаж из шести туристов отправят на орбиту уже 9 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Blue Origin.

Отмечается, что в состав экипажа войдут два почетных гостя компании и четыре коммерческих туриста, а именно:

  • ведущий телевизионного шоу Good Morning America Майкл Страхан;
  • дочь первого американца, совершившего суборбитальный полет Алана Шепарда-Лора Шепард Чарли;
  • филантроп Дилан Тейлор;
  • инвестор Эван Дик;
  • предприниматель Лейн Бесс;
  • сын Бесса - Кэмерон Бесс.

Blue Origin анонсировала следующий туристический полет к орбите: дата запуска ракеты

Фото: (слева направо) Лейн Бесс, Кэмерон Бесс, Эван Дик, Дилан Тейлор, Лора Шепард Чарли и Майкл Страхан.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о предыдущем суборбитальном полете Blue Origin. Среди членов экипажа была звезда франшизы "Стар Трек".

В ноябре текущего года погиб президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври, который также участвовал в полете.

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Blue Origin Соединенные Штаты Америки
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