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Bloomberg стало відомо, коли Туреччина може схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО. Це може бути зроблено до того, як парламент Туреччини піде на канікули в середині березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Президент Реджеп Тайїп Ердоган близький до висновку, що кроків Фінляндії для вирішення проблем щодо безпеки було достатньо, щоб законодавці ратифікували членство країни в НАТО", - йдеться у матеріалі.

Bloomberg зазначає, що ратифікація може бути зробленою до того, як парламент Туреччини піде на канікули в середині березня напередодні виборів, намічених на травень.

Можливий крок Туреччини є демонстрацією підтримки Ердоганом розширення альянсу НАТО, що включає 30 країн, хоча статус Швеції залишається невизначеним. Швеція наполягала на приєднанні до альянсу разом із Фінляндією з того часу, як Росія напала на Україну майже рік тому, але Ердоган заблокував цю пропозицію.

Відносини між Туреччиною та Швецією погіршилися останніми тижнями після того, як протестувальники у Стокгольмі продемонстрували перевернене зображення Ердогана, а ультраправий активіст спалив копію Корану. Уряд Швеції цього тижня запропонував новий закон про заборону діяльності, яка підтримує терористичні організації.

Туреччина та Угорщина єдині країни НАТО, які ще не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, що Туреччина може піти на розгляд заявки Фінляндії щодо вступу в НАТО окремо від Швеції. Але офіційного рішення поки що немає.

Фінляндія все ще хоче вступити до НАТО разом зі Швецією, попри заяву турецької сторони, що заявку Гельсінкі можуть розглянути швидше.

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НАТОТурцияФинляндияРеджеп Тайіп Ердоган