Bloomberg стало известно, когда Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган близок к выводу, что шагов Финляндии для решения проблем безопасности было достаточно, чтобы законодатели ратифицировали членство страны в НАТО", - говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что ратификация может быть сделана до того, как парламент Турции уйдет на каникулы в середине марта накануне выборов, намеченных на май.

Возможный шаг Турции - демонстрация поддержки Эрдоганом расширения альянса НАТО, включающего 30 стран, хотя статус Швеции остается неопределенным. Швеция настаивала на присоединении к альянсу с Финляндией с тех пор, как Россия напала на Украину почти год назад, но Эрдоган заблокировал это предложение.

Отношения между Турцией и Швецией ухудшились в последние недели после того, как протестующие в Стокгольме продемонстрировали перевернутое изображение Эрдогана, а ультраправый активист сжег копию Корана. Правительство Швеции на этой неделе предложило новый закон о запрете деятельности, который поддерживает террористические организации.

Турция и Венгрия единственные страны НАТО, еще не ратифицировавшие заявки Швеции и Финляндии.