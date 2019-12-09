Bloomberg сообщил о рисках Зеленского перед нормандской встречей

В ЕС опасаются, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандской встречи может не реализовать свое желание прекратить войну на Донбассе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с процессом подготовки переговоров нормандской четверки в Париже, которые должны пройти 9 декабря.

Как отмечает Bloomberg, рейтинг Зеленского падает из-за экономических реформ в стране и его контактов с олигархом Игорем Коломойским, поэтому возможность прекращения войны на Донбассе может не реализоваться.

Издание пишет, что на переговорах президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретят Зеленского единой позицией.

Напомним, сегодня в Париже состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, во время нормандского саммита 9 декабря не исключена двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. В процессе подготовки "нормандского формата" обсуждалась высокая вероятность переговоров двух президентов тет-а-тет на полях саммита.

В своем видеообращении ранее президент Украины сообщил, что диалог с Россией необходим для прекращения конфликта на востоке Украины.