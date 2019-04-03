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Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни

Новости » Общество    03.04.2019 - 14:31
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Иллюстративное фото (facebook.com/relrus)

Миллиардеры не спешат передавать бразды правления наследникам, что увеличивает риск судебных тяжб и угрожает развитию бизнеса

Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В отчете аналитиков UBS и PwC от октября 2018 года отмечается, что средний возраст миллиардера в Северной Америке составляет сейчас около 67 лет. В другом исследовании UBS отмечается, что 53% богатейших инвесторов мира собираются дожить до 100 лет.

По данным UBS, почти половина всех средств миллиардеров в США сконцентрированы в руках лиц старше 70 лет. Состояние восьми богатейших из таких бизнесменов США составляет около 500 млрд долларов. Ожидается, что в ближайшие 20 лет к наследникам миллиардеров мира может перейти примерно 3,4 трлн долларов.

Bloomberg предупреждает, что переход по наследству таких сумм может сопровождаться серьезными проблемами, в связи с тем, что миллиардеры живут все дольше и их наследники порой устают ждать своей очереди. Такая ситуация, по словам партнера в компании Venable LLP Элизабет Глазго, увеличивает вероятность судебных тяжб, миллиардеры вынуждены готовиться к тому, что их потомки могут не выдержать ожидания и попробовать добиться их признания недееспособными.

Издание напоминает о судебных тяжбах, через которые прошел в последние годы своей жизни миллиардер Том Бенсон (умер в 2018 году), дочь и внуки которого настаивали на то, что патриарх уже не может самостоятельно управлять своими активами и действует по наущению своей третьей жены. Тогда суд признал, что, несмотря на "провалы в памяти", Бенсон мог управлять своими делами.

Напомним, Bloomberg ранее сообщало ,что в течение 2018 года 500 самых богатых людей мира потеряли 511 млрд долларов. 

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