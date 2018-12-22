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Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год

Новости » Финансы    22.12.2018 - 08:30
Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял за год 23 млрд долларов

В течение 2018 года 500 самых богатых людей мира потеряли 511 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Bloomberg Billionaires Index.

Как отмечается, по состоянию на 21 декабря их совокупный чистый капитал сократился до 4,7 трлн долларов.

По данным исследования, основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольший доход, потерял 53 млрд. долларов. В итоге к концу года капитал Безоса составил 115 млрд долларов.

В Bloomberg отметили, что такие показатели Безоса выглядят успешными по сравнению с положением основателя Facebook Марка Цукерберга. С января у него был зафиксирован самый большой убыток. Из-за кризисов, которые переживала компания Цукерберга, он потерял за год 23 млрд долларов. Общий капитал Цукерберга в декабре оценили в 49,7 млрд долларов.

Американские миллиардеры, их в списке Bloomberg 173, потеряли от начала 2018 года около 5,9% от общего капитала. Общее состояние самых богатых американцев издание оценило в 1,9 трлн долларов.

Кроме того, в этом году проблемы были и в азиатских предпринимателей (их в рейтинге 128). Общие их потери за 2018 год, по данным Bloomberg, составляют 144 млрд долларов.

Самый богатый человек Саудовской Аравии, принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, потерял почти 3,4 млрд долларов. С 2014 года его финансовое состояние уменьшился до 14,4 млрд долларов.

Также потери понесли большинство европейских миллиардеров - от основателя Zara Амансио Ортеги до экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты известного сайта путешествий TripAdvisor проанализировали данные о бронировании туристов по 2018 год и представили свой рейтинг самых популярных памяток мира. По данным рейтинга, в 2018 году наибольшим спросом пользовался римский Колизей (Италия).

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