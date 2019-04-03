Bloomberg розповів про проблеми мільярдерів через довгоге життя

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Мільярдери не поспішають передавати кермо правління спадкоємцям, що збільшує ризик судових позовів і загрожує розвитку бізнесу

Зростання тривалості життя американських мільярдерів допомагає їм концентрувати в своїх руках більші капітали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У звіті аналітиків UBS і PwC від жовтня 2018 року зазначається, що середній вік мільярдера в Північній Америці становить зараз близько 67 років. В іншому дослідженні UBS зазначається, що 53% найбагатших інвесторів світу збираються дожити до 100 років.

За даними UBS, майже половина всіх коштів мільярдерів у США сконцентровані в руках осіб старше 70 років. Стан восьми найбагатших з таких бізнесменів США становить близько 500 млрд доларів. Очікується, що в найближчі 20 років до спадкоємців мільярдерів світу може перейти приблизно 3,4 трлн доларів.

Bloomberg попереджає, що перехід у спадщину таких сум може супроводжуватися серйозними проблемами, в зв'язку з тим, що мільярдери живуть довше і їх спадкоємці часом втомлюються чекати своєї черги. Така ситуація, за словами партнера компанії Venable LLP Елізабет Глазго, збільшує ймовірність судових позовів, мільярдери змушені готуватися до того, що їхні нащадки можуть не витримати очікування і спробувати домогтися їх визнання недієздатними.

Видання нагадує про судові процеси, через які пройшов в останні роки свого життя мільярдер Том Бенсон (помер в 2018 році), донька та онуки якого наполягали на тому, що патріарх вже не може самостійно управляти своїми активами і діє за намовою своєї третьої дружини. Тоді суд визнав, що, незважаючи на "провали в пам'яті", Бенсон міг керувати своїми справами.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляло ,що протягом 2018 року 500 найбагатших людей світу втратили 511 млрд доларів.