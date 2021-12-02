Гендиректор Pfizer, Навальный и создатель "Игры в кальмара": Bloomberg составило список 50 людей года

Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный список "50 людей года". В рейтинг вошли люди из разных сфер деятельности, чьи заслуги, по его мнению, "заслуживают признания" в 2021 году, а также явления, повлиявшие на мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Bloomberg .

В рейтинг, составленный агентством, вошли представители мира бизнеса, развлечений, финансов, политики, науки и технологий. Так, в категорию "бизнес" среди прочих были включены глава компании Ford Джим Фарли, президент и исполнительный директор телеканала Discovery Дэвид Заслав, а также генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Также в перечень "50 людей 2021 года" агентство включило: