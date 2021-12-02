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Гендиректор Pfizer, Навальний та творець "Ігри в кальмари": Bloomberg склало список 50 людей року

Автор: Ольга Белей

Агентство Bloomberg опублікувало щорічний список "50 людей року". До рейтингу увійшли особи з різних сфер діяльності, чиї заслуги, на його думку, "заслуговують визнання" в 2021 році, а також явища, що вплинули на світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Bloomberg.

У рейтинг, складений агентством, увійшли представники світу бізнесу, розваг, фінансів, політики, науки і технологій. Так, в категорію "бізнес" серед інших були включені глава компанії Ford Джим Фарлі, президент і виконавчий директор телеканалу Discovery Девід Заслав, а також генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Також до переліку "50 людей 2021 року" агентство включило:

  • американського поліцейського Юджина Гудмана, який брав участь у придушенні заворушень у Капітолії,
  • колишню співробітницю Facebook Френсіс Хауген, яка публічно заявила про сумнівні бізнес-підходи керівництва соціальної мережі,
  • російського опозиціонера Олексія Навального, який вижив після отруєння "новачком" ,
  • колишню дружину глави американської корпорації Amazon Джеффа Безоса, яка після розлучення стала однією з найбагатших у світі,
  • південнокорейського режисера Хван Дон Хека-творця популярного серіалу "Гра в кальмара",
  • американського художника Майка Вінкельманна, чий повністю цифровий твір було продано на аукціоні в Лондоні за 69,3 млн доларів,
  • співачку Брітні Спірс, яка нещодавно позбулася опікунства батька в США.

Нагадаємо, список " Bloomberg 50 "виходить з 2017 року і являє собою"щорічний огляд людей зі сфер бізнесу, розваг, фінансів, політики, науки і технологій, чиї досягнення заслуговують визнання".

Варто відзначити, чо Україна не потрапила в 50 кращих країн з ведення бізнесу у рейтингу Bloomberg. Кращим у цьому рейтингу визнаний Гонконг.

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