ua en ru
Чт, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Bloomberg повідомило, скільки Байден може попросити у Конгресу грошей для України

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Четвер 10 серпня 2023 18:14
Bloomberg повідомило, скільки Байден може попросити у Конгресу грошей для України Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент США Джо Байден має намір подати до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі близько 13 млрд доларів на оборону. Частина грошей піде для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Що ще відомо про це

Зазначається, що Байден хоче попросити в Конгресу США додаткове фінансування в розмірі щонайменше 25 мільярдів доларів.

Bloomberg зазначає, що таким чином Байден може влаштувати можливу конфронтацію з представниками Республіканської партії США, частина з яких не хоче надавати подальшу фінансову підтримку Україні.

На що можуть витратити гроші

Додатковий запит включатиме близько 12 мільярдів доларів на допомогу при стихійних лихах і 13 мільярдів доларів на оборону, включно з допомогою Україні.

Надзвичайні фонди не підлягатимуть бюджетним обмеженням.

Новий запит про допомогу для України

Вчора повідомлялось, що Джо Байден сьогодні подасть Конгресу США свій запит на додаткову допомогу Україні.

Видання Reuters повідомляло, що в Білому домі почали розподіляти кошти для допомоги Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

Також журналісти з посиланням на неназваних американських чиновників писали, що влада США вже почала працювати над новим запитом для Конгресу про додаткове фінансування військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Конгресс США Війна в Україні
NEWS
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України