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Bloomberg оцінив зростання статків найбагатших людей світу в 2019 році

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 22:49
Bloomberg оцінив зростання статків найбагатших людей світу в 2019 році
Фото: Бернар Арно (commons.wikimedia.org)

Лідером зростання, за рейтингом агентства, виявився президент LVMH Бернар Арно

Стан 500 найбагатших людей світу збільшилася на 25% в 2019 році, вони заробили 1,2 трлн доларів і їх сукупний статок досягло 5,9 трлн дол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, лідером по зростанню доходів став президент групи компаній Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно. За рік його статки збільшилися на 36,5 млрд доларів. Він піднявся в списку мільярдерів Bloomberg на третє місце і став одним з трьох людей в світі, чий чистий капітал становить не менше 100 млрд доларів.

172 мільярдера США з рейтингу збільшили стан в цілому на 500 млрд доларів. Наприклад, глава Facebook Марк Цукерберг додав 27,3 млрд доларів, а співзасновник Microsoft Білл Гейтс - 22,7 млрд доларів.

Представництво Китаю в рейтингу виросло до 54 чоловік. Найбільш видатним визнаний зростання багатства засновника виробляє побутову техніку Midea Group Хе Сянцзяня, який збільшив свої статки на 79% до 23,3 млрд.

Однак для 52 багатіїв в рейтингу 2019 рік завершився в мінусі. Серед них виявився засновник Amazon Джефф Безос, який втратив майже 9 млрд доларів після розлучення з дружиною Маккензі. Стан Руперта Мердока, який володіє News Corp., зменшилася приблизно на 10 млрд доларів.

Нагадаємо, засновник американського IT-гіганта Microsoft Білл Гейтс повернувся на перше місце рейтингу мільярдерів.

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