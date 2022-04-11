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Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостей

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Москва, Понедельник 11 апреля 2022 20:26
Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостей Фото: Bloomberg отказался от русского (bloomberg.com)
Автор: Антон Федорцив

Информационное агентство Bloomberg на неопределенный срок прекратило выпуск новостей на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter агентства.

С 11 апреля Bloomberg прекратил публиковать новостные сообщения на русском. Пока такое решение было принято на неопределенный срок.

Агентство получило проблемы с работой в РФ после начала войны против Украины. В начале марта Bloomberg объявил об остановке работы российской редакции. В компании решили не подвергать команду журналистов проблем из-за фактического введения военной цензуры.

Из-за развязывания войны Bloomberg также закрыл доступ ко всем продуктам компании на территории России и Белоруссии. Клиенты агентства не могут использовать терминалы и электронные торговые платформы Bloomberg.

К слову, ПриватБанк продлил срок проведения регламентных работ с сервисом Приват24.

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