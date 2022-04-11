Bloomberg відмовився від російськомовної версії новин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter агентства .

Із 11 квітня Bloomberg припинив публікувати новинні повідомлення російською. Наразі таке рішення ухвалили на невизначений термін.

Агентство отримали проблеми з роботою в РФ після початку війни проти України. На початку березня Bloomberg оголосив про зупинку роботи російської редакції. У компанії вирішили не наражати команду журналістів на проблеми через фактичне запровадження воєнної цензури.

Через розв'язування війни Bloomberg також закрив доступ до всіх продуктів компанії на території Росії та Білорусі. Клієнти агентства не можуть скористатися терміналами та електронними торговими платформами Bloomberg.