Bloomberg описав ймовірний сценарій дій України на фронті у найближчі пів року

"Це дозволило б Києву спланувати ще один можливий контрнаступ у 2025 році", - йдеться у статті.

У той же час, як стверджує глава військового комітету НАТО Роб Бауер, якого цитує Bloomberg, "великий наступ, як і раніше, буде проблемою для Кремля", оскільки незважаючи на брак ресурсів в України, Росії буде потрібно набагато більше солдатів, а також важких танків і транспортних засобів для початку наступу.

"У Путіна більше артилерії, він має можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з точки зору збільшення, наприклад, танків і бронетехніки", - сказав Бауер.

Він також вказав на недавні дані на значні втрати Росії у війні.

"Співвідношення 1:7 означає, що йому (Путіну, - ред.) знадобиться багато сил, щоб перемогти українців", - сказав додав адмірал.

Літаки F-16 для України

18 лютого Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень. При цьому Ігнат, коментуючи публікації ЗМІ, нещодавно зазначав, що поки невідомо, коли Київ отримає літаки F-16. Але "процес йде", Україна переходить на винищувачі в екстреному порядку.

Своєю чергою, прем'єр Нідерландів Марк Рутте заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.

У серпні 2023 року Данія розпочала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Йшлося тоді про вісім льотчиків. Торік у листопаді спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що в Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.