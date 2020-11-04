Bloomberg описал четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом

Оба кандидата на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден могут набрать одинаковое количество голосов. Сейчас существует четыре сценария такого исхода.
Об этом сообщает Bloomberg.
Выборы президента США проходят по двухступенчатой процедуре в рамках мажоритарной системы. Помимо всенародного голосования учитываются голоса выборщиков. Каждый штат имеет определенное количество таких выборщиков, а свои голоса они отдают на 41-й день после завершения всенародного голосования. Больше всего выборщиков у Калифорнии (53 голоса), меньше всего (по 3) - у округа Колумбия, штатов Монтана, Аляска и еще нескольких штатов.
Таким образом, ничейная ситуация может сложиться при следующих условиях:
В таком случае победителя на выборах будет определять палата представителей США, в которой каждый из 50 штатов будет иметь один голос. Для победы необходимо набрать 26 голосов. Если избрать президента не удастся и в Палате представителей, тогда определять победителя будет Сенат. Здесь ничьи быть не может, так как к 100 сенаторам прибавляется голос действующего вице-президента.
Ранее РБК-Украина писало о том, как распределились голоса на выборах президента США в ключевых штатах.
Подробнее о результатах выборов в США читайте в материале РБК-Украина.