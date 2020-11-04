Bloomberg описал четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом

Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)

Оба кандидата на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден могут набрать одинаковое количество голосов. Сейчас существует четыре сценария такого исхода.

Об этом сообщает Bloomberg.

Выборы президента США проходят по двухступенчатой процедуре в рамках мажоритарной системы. Помимо всенародного голосования учитываются голоса выборщиков. Каждый штат имеет определенное количество таких выборщиков, а свои голоса они отдают на 41-й день после завершения всенародного голосования. Больше всего выборщиков у Калифорнии (53 голоса), меньше всего (по 3) - у округа Колумбия, штатов Монтана, Аляска и еще нескольких штатов.

Таким образом, ничейная ситуация может сложиться при следующих условиях:

Байден выигрывает в Мэне два голоса выборщиков, в Пенсильвании (20), Висконсине (10), а Трамп выигрывает в Северной Каролине, Мичигане, Неваде, Аляске и Джорджии.

Байден побеждает в Северной Каролине, Висконсине, Неваде, а Трамп выигрывает два голоса в штате Мэн, в Пенсильвании, Мичигане, Аляске, Джорджии.

Байден выигрывает в Северной Каролине и Джорджии, а Трамп выигрывает два голоса выборщиков в штате Мэн, Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Аляске, Неваде.

Байден выигрывает в Северной Каролине и Мичигане, а Трамп выигрывает два голоса в Мэне, в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии, Аляске, Неваде.

В таком случае победителя на выборах будет определять палата представителей США, в которой каждый из 50 штатов будет иметь один голос. Для победы необходимо набрать 26 голосов. Если избрать президента не удастся и в Палате представителей, тогда определять победителя будет Сенат. Здесь ничьи быть не может, так как к 100 сенаторам прибавляется голос действующего вице-президента.

Ранее РБК-Украина писало о том, как распределились голоса на выборах президента США в ключевых штатах.

Подробнее о результатах выборов в США читайте в материале РБК-Украина.