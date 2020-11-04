Bloomberg описав чотири сценарії нічиї між Трампом і Байденом

Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)

Обидва кандидати на пост президента США Дональд Трамп і Джо Байден можуть набрати однакову кількість голосів. Зараз існує чотири сценарії такого результату.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вибори президента США проходять за двоступеневою процедурою в рамках мажоритарної системи. Крім всенародного голосування враховуються голоси вибірників. Кожен штат має певну кількість таких виборців, а свої голоси вони віддають на 41-й день після завершення всенародного голосування. Найбільше виборців у Каліфорнії (53 голоси), найменше (по 3) - у округу Колумбія, штатів Монтана, Аляска і ще декількох штатах.

Таким чином, нічийна ситуація може скластися при наступних умовах:

Байден виграє в Мені два голоси вибірників, в Пенсільванії (20), Вісконсині (10), а Трамп виграє в Північній Кароліні, Мічигані, Неваді, Алясці і Джорджії.

Байден перемагає в Північній Кароліні, Вісконсині, Неваді, а Трамп виграє два голоси в штаті Мен, в Пенсільванії, Мічігані, Алясці, Джорджії.

Байден виграє в Північній Кароліні і Джорджії, а Трамп виграє два голоси вибірників в штаті Мен, Пенсільванії, Вісконсині, Мічигані, Алясці, Неваді.

Байден виграє в Північній Кароліні і Мічигані, а Трамп виграє два голоси в Мені, в Пенсільванії, Вісконсині, Джорджії, Алясці, Неваді.

В такому випадку переможця на виборах буде визначати палата представників США, в якій кожен з 50 штатів матиме один голос. Для перемоги необхідно набрати 26 голосів. Якщо обрати президента не вдасться і в Палаті представників, тоді визначати переможця буде Сенат. Тут нічиї бути не може, так як до 100 сенаторів додається голос чинного віце-президента.

Раніше РБК-Україна писало про те, як розподілилися голоси на виборах президента США в ключових штатах.

Детальніше про результати виборів в США читайте в матеріалі РБК-Україна.