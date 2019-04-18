ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Новости » Экономика    18.04.2019 - 12:40
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Иллюстративное фото (flickr.com)

Украина попала в топ-10 самых "несчастных экономик" мира

Аналитики агентства Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира (Misery Index). Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый список, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Основанием для включения Венесуэлы в рейтинг является сочетание сильной инфляции с высокой безработицей, именно оно сильнее всего подрывает уровень жизни обитателей попавших в него стран.

Отмечается, что власти Венесуэлы вот уже несколько лет не раскрывают данные о темпах ростах потребительских цен и уровне безработицы в стране. Аналитики Bloomberg полагают, что в 2019 году инфляция превысит 8 млн % против примерно 930 тыс. % в предыдущем году.

В топ-10 самых "несчастных экономик" мира попали Аргентина (2-е место), ЮАР (3), Турция (4), Греция (5) и Украина (6). Как пишет агентство, эти страны по-прежнему переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют "скудный прогресс в деле укрощения роста цен и возвращения людей на работу".

Самой же "счастливой" экономикой мира, где низкая инфляция сочетается со столь же низким уровнем безработицы, Bloomberg признал Таиланд. Сингапур в обновленном рейтинге опустился с чистого второго на третье место, которое он делит с Японией, уступая Швейцарии.

Напомним, ранее в ООН назвали самые счастливые страны мира. Рейтинг самых счастливых стран мира возглавили Финляндия, Норвегия и Дания. Украина - на 138-м месте (4,10)


 

Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос Порошенко: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины рейтинг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь