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Bloomberg назвав найбільш нещасні економіки світу

Новини » Економіка    18.04.2019 - 12:40
Bloomberg назвав найбільш нещасні економіки світу
Ілюстративне фото (flickr.com)

Україна потрапила в топ-10 самих "нещасних економік" світу

Аналітики агентства Bloomberg назвав найбільш нещасні економіки світу (Misery Index). Венесуела в п'ятий раз підряд очолила щорічно оновлюваний список, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Підставою для включення Венесуели в рейтинг є поєднання сильної інфляції з високим безробіттям, саме воно найбільше підриває рівень життя мешканців потрапили в нього країн.

Наголошується, що влада Венесуели ось уже кілька років не розкриває дані про темпи росту споживчих цін та рівень безробіття в країні. Аналітики Bloomberg вважають, що в 2019 році інфляція перевищить 8 млн % проти приблизно 930 тис. % у попередньому році.

У топ-10 самих "нещасних економік" світу потрапили Аргентина (2-е місце), ПАР (3), Туреччина (4), Греція (5) і Україна (6). Як пише агентство, ці країни переживають важкі економічні потрясіння і демонструють "мізерний прогрес в справі приборкання зростання цін і повернення людей на роботу".

Самою же "щасливою" економікою світу, де низька інфляція поєднується з настільки ж низьким рівнем безробіття, Bloomberg визнав Таїланд. Сінгапур в оновленому рейтингу опустився з чистого другого на третє місце, яке він ділить з Японією, поступаючись Швейцарії.

Нагадаємо, раніше в ООН назвали найщасливіші країни світу. Рейтинг найщасливіших країн світу очолили Фінляндія, Норвегія і Данія. Україна - на 138-му місці (4,10)

 

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