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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира


Лидером списка стала семья Уолтон, контролирующая сеть магазинов Walmart

Bloomberg представил ежегодный рейтинг богатейших семей мира, лидером списка стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Состояние семьи Уолтон агентство оценивает в 190,5 млрд долларов. Семейная холдинговая компания Walton Enterprises владеет 50% акций сети супермаркетов. За минувшие 12 месяцев состояние семьи увеличивалось на 70 тыс. долларов в минуту, на 4 млн долларов в час и на 100 млн долларов в день. В общей сложности за прошедший год состояние семьи Уолтон выросло на 39 млрд.

Вторую строчку в рейтинге заняли наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars. Ее состояние, по данным Bloomberg, за год выросло на 37 млрд долларов, достигнув 126,5 млрд. Третья строчка в этом году досталась Чарльзу и Дэвиду Кохам, двум сыновьям Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя 40 лет в американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохов увеличилось за год на 25 млрд долларов и теперь составляет 125 млрд долларов.

На четвертой строчке в списке богатейших расположилась правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Состояние членов королевской семьи оценивается в 100 млрд долларов. Однако отмечается, что состояние всей семьи, которая, предположительно, насчитывает 15 тыс. членов, вероятнее всего, намного больше. В пятерку лидеров также вошли братья Ален и Жерар Вертхаймеры - внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Братья владеют парфюмерным домом Chanel. Их состояние за год также выросло и теперь составляет 57,6 млрд долларов.

В десятку богатейших семей также вошли семья Дюма, которой принадлежит Дом моды Hermes (53,1 млрд), три бельгийские династии, контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev (52,9 млрд), немецкие династии Берингер и фон Баумбах, контролирующие фармацевтическую компанию Boehringer Ingelheim (51,9 млрд), сыновья индийского бизнесмена Дхирубхая Амбани, которые сейчас контролируют нефтеперерабатывающий комплекс Reliance Industries (50,4 млрд), а также американские династии Каргилл и МакМиллан, контролирующие Cargill Inc (42,9 млрд).

Напомним, по итогах торгов, которые состоялись в понедельник, 5 августа, 500 самых богатейших людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или 117 млрд долларов. 
 

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