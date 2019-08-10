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Bloomberg назвав найбагатші сім'ї світу


Лідером списку стала сім'я Уолтон, контролює мережу магазинів Walmart

Bloomberg представив щорічний рейтинг найбагатших сімей світу, лідером списку стала сім'я Уолтон, яка контролює мережу магазинів Walmart. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Стан сім'ї Уолтон агентство оцінює в 190,5 млрд доларів. Сімейна холдингова компанія Walton Enterprises володіє 50% акцій мережі супермаркетів. За минулі 12 місяців стан сім'ї збільшувалася на 70 тис. доларів у хвилину, на 4 млн доларів на годину і на 100 млн доларів в день. В цілому за минулий рік статки сім'ї Уолтон зросла на 39 млрд.

Другий рядок у рейтингу зайняли спадкоємці Френка Марса, заснував на початку XX століття кондитерську компанію Mars. Її стан, за даними Bloomberg, за рік зросла на 37 млрд доларів, досягнувши 126,5 млрд. Третя сходинка в цьому році дісталася Чарльзу і Девіду Кохам, двом синам Фреда Коха, який у 1940 році заснував компанію, яка перетворилася через 40 років в американську корпорацію Koch Industries. Стан Кохов збільшилася за рік на 25 млрд доларів і тепер становить 125 млрд доларів.

На четвертому рядку в списку найбагатших розташувалася правляча сімейна династія Саудівської Аравії Аль-Сауд. Стан членів королівської сім'ї оцінюється в 100 млрд доларів. Однак відзначається, що стан всієї родини, яка, імовірно, налічує 15 тис. членів, найімовірніше, набагато більше. До п'ятірки лідерів також увійшли брати Ален і Жерар Вертхаймеры - онуки засновника Будинку моди Chanel П'єра Вертхаймера. Брати володіють парфумерним будинком Chanel. Їх стан за рік також зросла і тепер становить 57,6 млрд доларів.

У десятку найбагатших сімей також увійшли сім'я Дюма, якій належить Будинок моди Hermes (53,1 млрд), три бельгійські династії, контролюючі пивоварну компанію у світі Anheuser-Busch InBev (52,9 млрд), німецькі династії Берінгер і фон Баумбах, контролюючі фармацевтичну компанію Boehringer Ingelheim (51,9 млрд), сини індійського бізнесмена Дхирубхая Амбані, які зараз контролюють нафтопереробний комплекс Reliance Industries (50,4 млрд), а також американські династії Каргілл і Макміллан, контролюючі Cargill Inc (42,9 млрд)

Нагадаємо, за підсумками торгів, які відбулися в понеділок, 5 серпня, 500 найбагатших людей світу втратили 2,1% свого сукупного стану, або 117 млрд доларів.

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