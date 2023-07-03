Bloomberg: Міноборони Китаю хоче поглибити свої зв'язки з армією РФ

Китай хоче встановити тісніші зв'язки з російськими військовими. Це є ознакою того, що Пекін, як і раніше, підтримує Москву попри бунт ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив на зустрічі з головнокомандувачем ВМФ Росії Миколою Євменовим, що спільними зусиллями обох сторін стосунки між двома військовими і надалі поглиблюватимуться і зміцнюватимуться, постійно домагатимуться нового прогресу і намагатимуться вийти на новий рівень.

Також Лі сказав, що сподівається, що два військово-морські флоти зможуть зміцнити зв'язок, регулярно проводити спільні навчання і розширити практичне співробітництво.

Що це може означати

Bloomberg пише, що це додає ознаки того, що Китай зміцнює зв'язки з РФ після бунту найманців "Вагнера" минулого місяця, який становив найбільшу загрозу правлінню російського диктатора Володимира Путіна.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що підтримує дії Росії з "підтримання національної стабільності", а міністр закордонних справ Цинь Ган зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком.

Зв'язки Китаю та РФ

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ відтоді, як на початку минулого року Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, і відмовився приєднатися до санкцій, введених США у зв'язку з війною.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, оскільки їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Міністр оборони Китаю потрапив під санкції США у 2018 році через купівлю російської зброї, і Китай відмовився відновити військовий діалог на високому рівні зі США доти, доки ці обмеження не буде знято.

Також Російська Федерація та Китай домовились про спільні військові навчання. Очікується, що вони відбудуться вже в поточному році. А державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Китаю все важче підтримувати власну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.