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Bloomberg: iPhone 14 получит совершенно новый дизайн

Автор: Сергей Новиков

Линейка смартфонов iPhone 14, которая выйдет в следующем году, получит совершенно новый дизайн. Нынешнее поколение iPhone 13 скорее является "безопасной моделью" для перехода с iPhone 11 и более ранних версий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку обозревателя Марка Гурмана в Bloomberg.

По его словам, в iPhone 14 ожидается полный редизайн, а инженеры Apple работают над более крупными изменениями, которые требуют больше времени. Он также отметил, что выйдут совершенно новые iPhone начального и профессионального уровня.

Отметим, ранее другие аналитики выступили с предположениями о том, что Apple откажется от "челки" в своих смартфонах. Вместо этого будет отверстие в экране для фронтальной камеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple представит новые AirPods и MacBook Pro до конца 2021 года.

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