Bloomberg дізнався, хто стане новим лідером ХАМАСу

Аль-Хайя виступив з телевізійною промовою в п'ятницю, заявивши, що він бере на себе роль лідера принаймні на тимчасовій основі. Він заприсягся, що вбивство Сінвара Ізраїлем стане мотивацією для продовження боротьби.

Очевидно, звертаючись до ізраїльтян, Аль-Хайя заявив, що заручники "не повернуться до вас, доки агресія в Газі не припиниться".

"Ізраїль має піти з Гази, а палестинські ув'язнені в ізраїльських в'язницях мають бути звільнені", - сказав він.