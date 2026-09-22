Блокування контенту в мережі: понад 80% українців вимагають чітких правил
Більшість українців вважають необхідними чіткі правила щодо видалення або блокування незаконного та терористичного контенту в інтернеті. Водночас люди очікують прозорих процедур і запобіжників від можливих зловживань.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на результати дослідження "Безпека в мережі", проведеного дослідницькою компанією "Active Group".
Як українці оцінюють проблему незаконного контенту
У вересні 2026 року 80,4% опитаних підтримали запровадження чітких правил щодо видалення або блокування незаконного та терористичного контенту. З них:
- 50,1% відповіли "так";
- 30,3% - "швидше так".
При цьому 64,5% респондентів вважають поширення незаконного контенту серйозною або скоріше серйозною проблемою для України. У травні цей показник становив 73,5%.
Частка тих, хто не вважає проблему серйозною або скоріше несерйозною, зросла з 17,7% у травні до 22,9% у вересні.
Водночас лише 33% українців почуваються захищеними або скоріше захищеними від небезпечного чи терористичного контенту в інтернеті. 55,2% такої захищеності не відчувають. Порівняно з попередніми хвилями дослідження суттєвих змін цього показника не зафіксовано.
Найчастіше за останній рік українці стикалися з:
- дезінформацією - 63%;
- шахрайством або фішингом - 52,6%;
- мовою ворожнечі - 44,8%;
- радикальним контентом - 23,1%;
- закликами до насильства - 22,5%;
- поширенням персональних даних без згоди - 20,4%;
- контентом, пов'язаним із тероризмом - 12,3%.
При цьому частка тих, хто стикався з дезінформацією, зросла з 59,1% у травні до 63% у вересні, а з радикальним контентом - з 14,4% до 23,1%. Натомість кількість респондентів, які повідомили про шахрайство або фішинг, зменшилася з 64,8% до 52,6%.
З яким контентом найчастіше стикаються українці в інтернеті? (інфографіка: activegroup.com.ua)
Хто має відповідати за безпеку в інтернеті
Найчастіше відповідальність за небезпечний контент українці покладають на його авторів - так вважають 40,9% опитаних. Ще 39,9% назвали власників сайтів та онлайн-сервісів.
Також респонденти називали:
- правоохоронні органи - 31,9%;
- онлайн-платформи - 25,6%;
- соціальні мережі - 22,9%;
- спільну відповідальність різних сторін - 21,3%;
- самих користувачів - 21,1%.
Порівняно з травнем зменшилася частка тих, хто покладає основну відповідальність на правоохоронні органи, онлайн-платформи та соцмережі. Водночас частіше респонденти говорили про спільну відповідальність і роль самих користувачів.
Чого українці бояться у разі посилення регулювання
Попри підтримку чітких правил, респонденти називають і потенційні ризики.
Найбільше українців - 54,8% - турбує можливість зловживань. Також серед побоювань:
- поява цензури - 43,8%;
- втручання у приватність - 38,4%;
- корупційні ризики - 36,8%;
- помилкове видалення контенту - 32,7%;
- можливість тиску на опозицію - 32,5%.
Порівняно з травнем менше респондентів називають ризиками втручання у приватність та корупцію. Водночас побоювання щодо можливої цензури зросли з 38,9% до 43,8%.
Побоювання українців у зв'язку з можливим посиленням регулювання (інфографіка: activegroup.com.ua)
Для користувачів важливими є прозорі процедури. 51,5% вважають, що закон має чітко визначати підстави для видалення контенту. Ще 47,4% говорять про необхідність обґрунтовувати такі рішення, а 38,9% - про право користувача оскаржити видалення.
Водночас окремі жорсткіші механізми підтримують менше респондентів. Зокрема, 32,9% погоджуються з видаленням шкідливого або терористичного контенту протягом години після запиту чи скарги. Звітування платформ про модерацію підтримують 19,2%.
"Ці результати показують, що суспільний запит не зводиться до простого посилення контролю за контентом. Люди одночасно хочуть більшої безпеки в мережі й зрозумілих меж для самого регулювання", - прокоментував директор Active Group Олександр Позній.
За його словами, довіра до таких правил значною мірою залежатиме від прозорості процедур та можливості оскаржувати рішення.
Свобода чи безпека в інтернеті
Обираючи між свободою та безпекою в інтернеті, загалом 53,2% опитаних схиляються до свободи. З них 23,1% виступають за максимальну свободу, а 30,1% - скоріше за свободу.
Безпеку як більш пріоритетну обрали 33,7% респондентів: 23,7% - "більше безпека", ще 10% - "максимальна безпека".
У травні частка тих, хто схилявся до свободи, становила 48,6%.
Що важливіше для українців в інтернеті? (інфографіка: activegroup.com.ua)
Водночас 55,1% українців вважають потрібним або скоріше потрібним запровадження в Україні правил модерації контенту, подібних до європейських. 20,7% відповіли "потрібним", 34,4% - "скоріше потрібним".
Якщо такі правила відповідатимуть європейським стандартам, їх готові підтримати 64,3% опитаних. Не підтримали б їх 17,6%, ще 18,2% не визначилися.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українці найчастіше стикаються в інтернеті з дезінформацією та шахрайством, а понад половина опитаних не почуваються захищеними від небезпечного контенту.
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