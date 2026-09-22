Блокировка контента в сети: более 80% украинцев требуют четких правил

Большинство украинцев считают необходимыми четкие правила по удалению или блокированию незаконного и террористического контента в интернете. В то же время, люди ожидают прозрачных процедур и предохранителей от возможных злоупотреблений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования "Безопасность в сети", проведенного исследовательской компанией "Active Group".

Как украинцы оценивают проблему незаконного контента

В сентябре 2026 года 80,4% опрошенных поддержали введение четких правил по удалению или блокированию незаконного и террористического контента. Из них:

50,1% ответили "да";

30,3% - "скорее да".

При этом 64,5% респондентов считают распространение незаконного контента серьезной или, скорее, серьезной проблемой для Украины. В мае этот показатель составил 73,5%.

Доля тех, кто не считает проблему серьезной или, скорее, несерьезной, выросла с 17,7% в мае до 22,9% в сентябре.

В то же время, только 33% украинцев чувствуют себя защищенными или скорее защищенными от опасного или террористического контента в интернете. 55,2% такой защищенности не ощущают. В сравнении с предыдущими волнами исследования существенных изменений этого показателя не зафиксировано.

Чаще всего за последний год украинцы сталкивались с:

дезинформацией - 63%;

- 63%; мошенничеством или фишингом - 52,6%;

- 52,6%; языком вражды - 44,8%;

- 44,8%; радикальным контентом - 23,1%;

- 23,1%; призывами к насилию - 22,5%;

- 22,5%; распространением персональных данных без согласия - 20,4%;

- 20,4%; контентом, связанным с терроризмом - 12,3%.

При этом доля тех, кто сталкивался с дезинформацией, выросла с 59,1% в мае до 63% в сентябре, а с радикальным контентом - с 14,4% до 23,1%. Количество респондентов, сообщивших о мошенничестве или фишинге, уменьшилось с 64,8% до 52,6%.



С каким контентом чаще всего сталкиваются украинцы в интернете? (инфографика: activegroup.com.ua)

Кто должен отвечать за безопасность в интернете

Чаще ответственность за опасный контент украинцы возлагают на его авторов - так считают 40,9% опрошенных. Еще 39,9% назвали владельцев сайтов и онлайн-сервисов.

Также респонденты называли:

правоохранительные органы - 31,9%;

- 31,9%; онлайн-платформы - 25,6%;

- 25,6%; социальные сети - 22,9%;

- 22,9%; общую ответственность разных сторон - 21,3%;

- 21,3%; самих пользователей - 21,1%.

По сравнению с маем, уменьшилась доля тех, кто возлагает основную ответственность на правоохранительные органы, онлайн-платформы и соцсети. В то же время чаще респонденты говорили о совместной ответственности и роли самих пользователей.

Чего украинцы боятся в случае усиления регулирования

Несмотря на поддержание четких правил, респонденты называют и потенциальные риски.

Больше всего украинцев - 54,8% - беспокоит возможность злоупотреблений. Также среди опасений:

появление цензуры - 43,8%;

- 43,8%; вмешательство в конфиденциальность - 38,4%;

- 38,4%; коррупционные риски - 36,8%;

- 36,8%; ошибочное удаление контента - 32,7%;

- 32,7%; возможность давления на оппозицию - 32,5%.

По сравнению с маем, меньше респондентов называют рисками вмешательства в приватность и коррупцию. В то же время, опасения относительно возможной цензуры выросли с 38,9% до 43,8%.



Опасения украинцев в связи с возможным усилением регулирования (инфографика: activegroup.com.ua)

Для пользователей важны прозрачные процедуры. 51,5% считают, что закон должен четко определять основания для удаления контента. Еще 47,4% говорят о необходимости обосновывать такие решения, а 38,9% - о праве пользователя обжаловать удаление.

В то же время, отдельные более жесткие механизмы поддерживают меньше респондентов. В частности, 32,9% согласны с удалением вредного или террористического контента в течение часа после запроса или жалобы. Отчеты платформ о модерации поддерживают 19,2%.

"Эти результаты показывают, что общественный запрос не сводится к простому усилению контроля над контентом. Люди одновременно хотят большей безопасности в сети и понятных границ для самого регулирования", - прокомментировал директор Active Group Александр Позний.

По его словам, доверие к таким правилам будет в значительной степени зависеть от прозрачности процедур и возможности обжаловать решение.

Свобода или безопасность в интернете

Выбирая между свободой и безопасностью в интернете, 53,2% опрошенных склоняются к свободе. Из них 23,1% выступают за максимальную свободу, а 30,1% - скорее за свободу.

Безопасность как более приоритетную избрали 33,7% респондентов: 23,7% - "больше безопасность", еще 10% - "максимальная безопасность".

В мае доля склонявшихся к свободе составляла 48,6%.



Что более важно для украинцев в интернете? (инфографика: activegroup.com.ua)

В то же время 55,1% украинцев считают нужным или скорее нужным введение в Украине правил модерации контента, подобных европейским. 20,7% ответили "нужным", 34,4% - "скорее нужным".

Если такие правила будут соответствовать европейским стандартам, они готовы поддержать 64,3% опрошенных. Не поддержали бы их 17,6%, еще 18,2% не определились.