Блокшот форварда "Мемфіса" за мить до сирени гарантував домашню перемогу: момент дня в НБА

26-річний канадець здійснив подвиг у фінальні секунди протистояння з "Клівлендом". За рахунку 115:114 на користь господарів паркету "Кавальєрс" пішли в останню атаку. Триочковий баззер збирався виконати оборонець гостей Гарленд, але Брукс у відчайдушному стрибку заблокував цей кидок під супровід сирени.

Звитяга на рідній арені стала для "Мемфіса" 11-ю поспіль перемогою у регулярному чемпіонаті. "Гріззліс" ідуть на другій сходинці Західної конференції НБА, маючи матч у запасі в порівнянні з першим "Денвером". Натомість "Клівленд" – 5-й на Сході.

Сам Брукс провів у грі понад 30 хвилин. За цей час він встиг набрати 8 очок і зробив 3 підбирання. Тим часом найрезультативнішим у матчі став його одноклубник Бейн (25 пунктів).

Хто такий Діллон Брукс

Уродженець канадської провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Орегон Дакс". Обраний "Г'юстоном" під 45-м номером драфту НБА-2017.

Відразу був обміняний до "Мемфіса", який уклав із легким форвардом контракт новачка. Дебютував під егідою асоціації у жовтні 2017-го та набрав рекордні для дебютантів із Канади 19 очок. У 2020 році підписав 3-річний контракт із "Гріззліс" на 35 млн доларів.

У складі збірної Канади здобув "срібло" на Панамериканських іграх-2015. Торік навесні зобов'язався захищати кольори національної команди мінімум 3 роки.