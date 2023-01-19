RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блок-шот форварда "Мемфиса" перед сиреной гарантировал домашнюю победу: момент дня в НБА

Фото: Диллон Брукс (справа) только что стал героем "Гриззлис" (skysports.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Мемфис Гриззлис" Диллон Брукс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

26-летний канадец совершил подвиг в финальные секунды противостояния с "Кливлендом". При счете 115:114 в пользу хозяев паркета "Кавальерс" пошли в последнюю атаку. Трехочковый баззер собирался выполнить защитник гостей Гарленда, но Брукс в отчаянном прыжке заблокировал этот бросок под сопровождение сирены.

Победа на родной арене стала для "Мемфиса" 11-ю подряд победой в регулярном чемпионате. "Гриззлес" идут на второй строчке Западной конференции НБА, имея матч в запасе по сравнению с первым "Денвером". "Кливленд" - 5-й на Востоке.

Сам Брукс провел в игре более 30 минут. За это время он успел набрать 8 очков и сделал 3 подбора. Тем временем самым результативным в матче стал его одноклубник Бэйн (25 пунктов).

Кто такой Диллон Брукс

Уроженец канадской провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Орегон Дакс". Выбран "Хьюстоном" под 45-м номером драфта НБА-2017.

Сразу был обменян в "Мемфис", который заключил с легким форвардом контракт новичка. Дебютировал под эгидой ассоциации в октябре 2017-го и набрал рекордные для дебютантов из Канады 19 очков. В 2020 году подписал 3-летний контракт с "Гриззлис" на 35 млн долларов.

В составе сборной Канады завоевал "серебро" на Панамериканских играх-2015. Весной прошлого года обязался защищать цвета национальной команды минимум 3 года.

К слову, накануне защитник "Сан-Антонио" Ричардсон стал звездой дня с блок-шотом против "Бруклина".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол