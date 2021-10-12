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Блокпосты на въезде и рейды полиции: Одесса усиливает контроль за карантином в транспорте

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине ввели новые правила проезда в общественном транспорте между регионами во время карантина, которые начнут действовать с 21 октября. В Одессе решили усиленно контролировать соблюдение новых ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как заявил представитель полиции Одесской области Александр Гостищев, на въезде в Одессу установят полицейские посты - "Центролит" и "Дачное". На постах правоохранители будут проверять наличие у пассажиров регулярного и нерегулярного транспорта необходимых для проезда документов.

Кроме того, на вокзалах и автобусных станциях будут дежурить мобильные группы с полной видеофиксацией действий полицейских.

"Они будут заходить в транспорт и проверять документы. Наличие будет проверяться через приложение "Дия", а бумажные сертификаты будут проверяться через электронную базу данных. Если человек недавно переболел и без ковид-сертификата, мы будем связываться с департаментом здравоохранения и семейным врачом. Если информация не подтвердится и окажется, что это поддельный сертификат, будет уже уголовная ответственность", - сказал Гостищев.

Напомним, РБК-Украина писало, с какими документами будут пускать в автобусы, самолеты и поезда.

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ОдессаКарантин