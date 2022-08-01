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Все блокпосты в Косово будут убраны, - Боррель

Фото: глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал решение правительства Косово отложить план по смене номеров и паспортов для сербов до 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ожидайте, что все блокпосты будут немедленно убраны", — заявил Боррель.

Он также подчеркнул, что странам Европы и в дальнейшем все спорные вопросы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС.

Напомним, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.

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