Все блокпосты в Косово будут убраны, - Боррель

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал решение правительства Косово отложить план по смене номеров и паспортов для сербов до 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Ожидайте, что все блокпосты будут немедленно убраны", — заявил Боррель.
Он также подчеркнул, что странам Европы и в дальнейшем все спорные вопросы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС.
Напомним, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.
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