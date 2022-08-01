Всі блокпости в Косово будуть прибрані, - Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель привітав рішення уряду Косово відкласти план зі зміни номерів і паспортів для сербів до 1 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Очікуйте, що всі блокпости будуть негайно прибрані", - заявив Боррель.
Він також підкреслив, що країнам Європи й надалі всі спірні питання слід вирішувати в рамках діалогу за сприяння ЄС.
Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.
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