UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блокпосты и без алкоголя. В Умани ввели ряд запретов на празднование Рош ха-Шана

Фото: в Умани ввели ряд запретов на празднование Рош ха-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Умани с 19 по 30 сентября ввели ряд ограничений на празднование Рош га-Шана. Под запретом продажа алкоголя, пиротехники и оружия, на въезде в город будет работать полдесятка блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Уманского горсовета.

Список запретов

По решению Черкасской областной военной администрации, в городе Умань с 19 по 30 сентября 2022 года запретили:

  • продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических изделий, а также пневматического оружия, имитирующих оружие игрушек;
  • пешеходное и автомобильное движение во время действия комендантского часа.

Также на подъезде в город уже действуют 5 блокпостов с проверкой документов и транспортного средства.

"Въезд и проверка багажа паломников в город Умань осуществляется только по одному адресу: ул. Визволителів", - говорится в сообщении.

В горсовете обращают внимание, что жителям общины, проживающим в квартале паломничества , достаточно на пропускном пункте предъявить паспорт с отметкой о регистрации в данном квартале.

"Если адрес регистрации отличается с фактическим местожительством в квартале паломничества, обратитесь в ЦНАП для изменения места регистрации или в социальную защиту (для ВПЛ)", - предупредили в горсовете.

Напомним, что в Умань Черкасской области уже приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана . С сегодняшнего дня должны прибыть в город еще до 10 тысяч верующих.

Больше прибытия паломников ожидается 20-22 сентября, в дальнейшем приезд прекратится, выезжать из Украины хасиды будут после 27 сентября.

Ранее Нацполиция и СБУ призвали хасидов воздержаться в этом году от визита в Украину, ведь РФ может использовать массовое скопление паломников для провокаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
УманьРош ха-Шана